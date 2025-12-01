Литвин сыграл в футбол в небе на высоте 1700 метров. Он заявил, что поставил мировой рекорд

Команда блогера подготовила специальную конструкцию для игры в футбол, которая поднималась в небо на воздушном шаре высотой 36 метров. На реализацию проекта было потрачено более 30 млн рублей.
Для подтверждения рекорда Михаил пригласил представителя книги рекордов России, который заявил, что попытки установить такой рекорд никогда и нигде не предпринимались.
В книге рекордов Гиннесса нет зафиксированного рекорда в данной категории.
Ранее Литвин заявлял, что установил мировой рекорд скорости на электросамокате — 203 км/ч. Однако оказалось, что другой ютубер разогнался до 211 км/ч раньше Миши.