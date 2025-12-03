Флик догнал ушедшего в подтрибунку Симеоне и обнялся с ним после победы «Барселоны» над «Атлетико». Аргентинец не любит послематчевые рукопожатия

«Атлетико» уступил «Барселоне» со счетом 1:3 в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги.
Главный тренер мадридцев, известный нелюбовью к послематчевым рукопожатиям, сразу ушел в подтрибунное помещение. Возглавляющий каталонцев немец решил догнать коллегу. Флик окликнул Симеоне, уже спустившегося по ступенькам в тоннель, обнялся с ним и пошел обратно, к полю.
Изображения: кадры из трансляции Movistar.
Симеоне не любит жать руку соперникам после матчей — сразу убегает. Не разделяет традицию, потому что против фальши.