Флик догнал ушедшего в подтрибунку Симеоне и обнялся с ним после победы «Барселоны» над «Атлетико». Аргентинец не любит послематчевые рукопожатия

Главный тренер мадридцев, известный нелюбовью к послематчевым рукопожатиям, сразу ушел в подтрибунное помещение. Возглавляющий каталонцев немец решил догнать коллегу. Флик окликнул Симеоне, уже спустившегося по ступенькам в тоннель, обнялся с ним и пошел обратно, к полю.