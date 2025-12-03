Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.46
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.18
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

Флик догнал ушедшего в подтрибунку Симеоне и обнялся с ним после победы «Барселоны» над «Атлетико». Аргентинец не любит послематчевые рукопожатия

Ханс-Дитер Флик не позволил Диего Симеоне уйти не попрощавшись.

Источник: Спортс"

«Атлетико» уступил «Барселоне» со счетом 1:3 в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги.

Главный тренер мадридцев, известный нелюбовью к послематчевым рукопожатиям, сразу ушел в подтрибунное помещение. Возглавляющий каталонцев немец решил догнать коллегу. Флик окликнул Симеоне, уже спустившегося по ступенькам в тоннель, обнялся с ним и пошел обратно, к полю.

Изображения: кадры из трансляции Movistar.

Симеоне не любит жать руку соперникам после матчей — сразу убегает. Не разделяет традицию, потому что против фальши.