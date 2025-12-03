Роналду — финалист номинации «Игрок года на Ближнем Востоке» от Globe Soccer Awards. «Барса», «Ливерпуль», «ПСЖ» претендуют на приз лучшему клубу, Гюлер, Кубарси, Йылдыз &mdash

На приз лучшему полузащитнику года номинированы Джуд Беллингем, Федерико Вальверде (оба — «Реал»), Дезире Дуэ, Витинья, Жоау Невеш (все — «ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Фермин Лопес и Педри (оба — «Барселона»).