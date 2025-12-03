Ричмонд
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.20
П2
1.72
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.90
П2
8.00
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.56
П2
3.47
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
5.06
X
3.78
П2
1.74
Футбол. Англия
22:30
Вулверхэмптон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.33
П2
2.34
Футбол. Англия
23:15
Лидс
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.87
П2
1.90
Футбол. Англия
23:15
Ливерпуль
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.52
П2
8.00

Роналду — финалист номинации «Игрок года на Ближнем Востоке» от Globe Soccer Awards. «Барса», «Ливерпуль», «ПСЖ» претендуют на приз лучшему клубу, Гюлер, Кубарси, Йылдыз &mdash

Финалистами премии Globe Soccer Awards в номинации «Лучший игрок на Ближнем Востоке» стали Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

На награду лучшему молодому игроку года претендуют Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Жоау Невеш (оба — «ПСЖ»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус») и Элисс Бен-Сегир («Байер»).

Номинанты на награду лучшему нападающему — Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба — «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Харри Кейн («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рафинья, Роберт Левандовски и Ламин Ямаль (все — «Барселона»).

На приз лучшему полузащитнику года номинированы Джуд Беллингем, Федерико Вальверде (оба — «Реал»), Дезире Дуэ, Витинья, Жоау Невеш (все — «ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Фермин Лопес и Педри (оба — «Барселона»).

На звание лучшей мужской команды в 2025 году претендуют «Аль-Ахли», «Бавария», «Барселона», «Челси», «Фламенго», «Интер», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Спортинг».

Церемония вручения наград Globe Soccer Awards пройдет в Дубае 28 декабря.

Ямаль, Мбаппе, Салах, Винисиус, Рафинья, Холанд, Палмер, Педри, 6 игроков «ПСЖ» — среди финалистов премии лучшему игроку 2025 года от Globe Soccer Awards.

Артета, Слот, Энрике, Алонсо, Флик и Мареска — в шорт-листе награды лучшему тренеру года от Globe Soccer Awards.