Роналду — финалист номинации «Игрок года на Ближнем Востоке» от Globe Soccer Awards. «Барса», «Ливерпуль», «ПСЖ» претендуют на приз лучшему клубу, Гюлер, Кубарси, Йылдыз &mdash

На награду лучшему молодому игроку года претендуют Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Жоау Невеш (оба — «ПСЖ»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус») и Элисс Бен-Сегир («Байер»).
Номинанты на награду лучшему нападающему — Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба — «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Харри Кейн («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рафинья, Роберт Левандовски и Ламин Ямаль (все — «Барселона»).
На звание лучшей мужской команды в 2025 году претендуют «Аль-Ахли», «Бавария», «Барселона», «Челси», «Фламенго», «Интер», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Спортинг».
Церемония вручения наград Globe Soccer Awards пройдет в Дубае 28 декабря.
Артета, Слот, Энрике, Алонсо, Флик и Мареска — в шорт-листе награды лучшему тренеру года от Globe Soccer Awards.