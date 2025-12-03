Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Куртуа после 3:0 с «Атлетиком»: «Мбаппе — лучший, только Холанд близок к нему. Матч был как финал»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что только форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда можно сравнивать с Килианом Мбаппе.

Источник: Спортс"

Сегодня «Мадрид» разгромил «Атлетик» (3:0) в 19-м туре Ла Лиге. Мбаппе сделал дубль.

"Сегодняшний матч был как финал.

Для меня Мбаппе — лучший [нападающий].

Единственный, кто к нему близок, — это Холанд", — отметил Куртуа после игры.