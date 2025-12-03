Куртуа после 3:0 с «Атлетиком»: «Мбаппе — лучший, только Холанд близок к нему. Матч был как финал»

Сегодня «Мадрид» разгромил «Атлетик» (3:0) в 19-м туре Ла Лиге. Мбаппе сделал дубль.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что только форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда можно сравнивать с Килианом Мбаппе.
Сегодня «Мадрид» разгромил «Атлетик» (3:0) в 19-м туре Ла Лиге. Мбаппе сделал дубль.
"Сегодняшний матч был как финал.
Для меня Мбаппе — лучший [нападающий].
Единственный, кто к нему близок, — это Холанд", — отметил Куртуа после игры.