Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Деку: «Мы довольны Рэшфордом, он многое дает “Барселоне”, но рано принимать решение. Зимой трансферов не будет, не думаю, что нам кто-либо нужен»

Деку доволен игрой арендованного у «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

«Сейчас не время принимать решения касательно будущего Маркуса. Мы довольны им, он многое дает команде. В матче против “Атлетико” он вышел на замену и хорошо сыграл.

Но у нас еще есть время принять решение насчет него«, — заявил спортивный директор “Барселоны” в интервью Cadena SER.

Также бывший полузащитник сборной Португалии сомневается в том, что «блауграна» зимой кого-то подпишет или продаст.

«Сложно представить, что во время зимнего окна что-то произойдет в плане приобретений и расставаний. Не думаю, что нам нужно кого-либо подписывать, учитывая нынешний состав», — сказал Деку.