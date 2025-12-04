Деку: «Мы довольны Рэшфордом, он многое дает “Барселоне”, но рано принимать решение. Зимой трансферов не будет, не думаю, что нам кто-либо нужен»

«Сейчас не время принимать решения касательно будущего Маркуса. Мы довольны им, он многое дает команде. В матче против “Атлетико” он вышел на замену и хорошо сыграл.
Но у нас еще есть время принять решение насчет него«, — заявил спортивный директор “Барселоны” в интервью Cadena SER.
Также бывший полузащитник сборной Португалии сомневается в том, что «блауграна» зимой кого-то подпишет или продаст.
«Сложно представить, что во время зимнего окна что-то произойдет в плане приобретений и расставаний. Не думаю, что нам нужно кого-либо подписывать, учитывая нынешний состав», — сказал Деку.