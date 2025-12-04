Вальверде о 0:3 с «Реалом»: «Тяжело прессинговать, когда соперник быстрее и сильнее тебя. На тактической доске все выглядело хорошо, но на поле у “Атлетика” было мало вариантов»

"Мы должны признать заслуги соперника — это не то, чего мы раньше не делали. Первый гол нас подкосил, у нас был очень плохой отрезок — без скоординированного прессинга они доставляли нам еще больше проблем. С моментом у Гуру и сейвом после удара Беренгера мы могли вернуться в игру, но их вратарь хорошо среагировал.