Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Вальверде о 0:3 с «Реалом»: «Тяжело прессинговать, когда соперник быстрее и сильнее тебя. На тактической доске все выглядело хорошо, но на поле у “Атлетика” было мало вариантов»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде подвел итога матча с «Реалом» в Ла Лиге (3:0).

Источник: Спортс"

"Мы должны признать заслуги соперника — это не то, чего мы раньше не делали. Первый гол нас подкосил, у нас был очень плохой отрезок — без скоординированного прессинга они доставляли нам еще больше проблем. С моментом у Гуру и сейвом после удара Беренгера мы могли вернуться в игру, но их вратарь хорошо среагировал.

Тяжело прессинговать, потому что соперник опережает тебя в скорости и силе — так и есть. На тактической доске все выглядело хорошо… но они были сильны, и у нас было мало вариантов", — сказал Вальверде.