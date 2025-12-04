Ричмонд
Уэсли Снейдер: «Настоящей “десятки”, какой был я, больше не существует. Ни одна команда в Европе не играет с ними, сейчас важнее универсальность и физическая подготовка»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, «Реала», «Интера» и других клубов Уэсли Снейдер считает, что в современной футболе нет классических десяток.

Источник: Спортс"

— Футбол сейчас настолько физический, он так изменился… Есть ли игрок, который напоминает вас?

— Роль десятого номера больше не существует. Я был настоящим десятым номером, как в старые добрые времена. Эта роль ушла в прошлое. Сейчас важны полузащитники с хорошей физической подготовкой. Все тренируются, чтобы стать универсальным полузащитником. Меня невозможно было научить быть универсальным полузащитником.

Я был полузащитником, и моей задачей было помогать нападающим, а не перекрывать все поле, поэтому для меня роль атакующего полузащитника больше не существует.

Не думаю, что в Европе есть хоть одна команда, которая играет с настоящим атакующим полузащитником. Возможно, в сборных мы видим «десятки», но сейчас многие тренеры предпочитают играть с одним опорным полузащитником и двумя на позиции «десятки». Это совсем другое дело, — отметил Снейдер.