Уэсли Снейдер: «Настоящей “десятки”, какой был я, больше не существует. Ни одна команда в Европе не играет с ними, сейчас важнее универсальность и физическая подготовка»

Не думаю, что в Европе есть хоть одна команда, которая играет с настоящим атакующим полузащитником. Возможно, в сборных мы видим «десятки», но сейчас многие тренеры предпочитают играть с одним опорным полузащитником и двумя на позиции «десятки». Это совсем другое дело, — отметил Снейдер.