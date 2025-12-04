Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Тимур Магомедов: В «Анжи» зарплату задерживали по 6 месяцев. Нам сняли квартиру за 15 тысяч в Махачкале, где не было никаких условий. Мы ели лапшу быстрого приготовления"

Тимур Магомедов рассказал о выступлениях за «Анжи» в низших лигах.

Источник: Спортс"

— Ты в ПФЛ честно катался по зоне «Юг» вместе с «Анжи»…

— Зарплату задерживали по шесть месяцев, но потом каким‑то чудесным образом в один день нам могли ее всю получить (вероятно, вручить — Спортс") сразу.

— «Анжи» не остался должен?

— Нет, ничего не должен. Все выплатил. А зарплаты были там, кажется, МРОТовские, 15−20 тысяч в месяц. Самые интересное — были премиальные за игру такие же, как зарплаты. И они приходили на следующий день.

Нам сняли квартиру за 12−15 тысяч в Махачкале, где не было абсолютно никаких условий: просто две комнаты, какой‑то зал, кухня, раковина и все остальное. И выживали так, что ели макароны, какую‑то лапшу быстрого приготовления. Когда приходили премиальные, чуть шиковали. Это, наверное, все‑таки ужин в каком‑нибудь среднем ресторане, — с улыбкой сказал голкипер «Динамо» Махачкала.