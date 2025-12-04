Тимур Магомедов: В «Анжи» зарплату задерживали по 6 месяцев. Нам сняли квартиру за 15 тысяч в Махачкале, где не было никаких условий. Мы ели лапшу быстрого приготовления"

Нам сняли квартиру за 12−15 тысяч в Махачкале, где не было абсолютно никаких условий: просто две комнаты, какой‑то зал, кухня, раковина и все остальное. И выживали так, что ели макароны, какую‑то лапшу быстрого приготовления. Когда приходили премиальные, чуть шиковали. Это, наверное, все‑таки ужин в каком‑нибудь среднем ресторане, — с улыбкой сказал голкипер «Динамо» Махачкала.