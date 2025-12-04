У «Ливерпуля» 4 победы и 9 поражений в 14 последних матчах

Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Сандерлендом» (1:1) в АПЛ.
Начиная с 29 сентября мерсисайдцы потерпели девять поражений, один раз сыграли вничью и одержали всего четыре победы.
6 декабря «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Лидса».
«Ливерпуль» выиграл лишь 4 из 14 последних матчей.
Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Сандерлендом» (1:1) в АПЛ.
Начиная с 29 сентября мерсисайдцы потерпели девять поражений, один раз сыграли вничью и одержали всего четыре победы.
6 декабря «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Лидса».