Головин о Погба в «Монако»: «С ним мы стали гораздо сильнее! Поль очень приятный в общении — поддерживает всех и приносит позитивный вайб»

"Можно сказать, что Поль с нами недавно, но назвать его обычным игроком нельзя. Он очень приятный в общении и приносит позитивный вайб.
Как только он был готов вернуться, вся команда сразу почувствовала его энергию и стремление помогать. Он много общается, поддерживает всех, объясняет, когда нужно обороняться или прессинговать.
С ним мы стали гораздо сильнее! Ему нужно время, но я уверен, что он вернется на пик формы", — сказал российский хавбек монегасков Головин.
Погба сыграл впервые с сентября 2023 года. Поль дебютировал за «Монако», выйдя на 85-й минуте матча с «Ренном» при 0:4.
