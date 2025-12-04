Мостовой о Баринове в ЦСКА: «Кроме Месси или Роналду, незаменимых нет. “Локомотив” найдет другого игрока в академии, ничего страшного»

Ранее появилась информация, что Баринов решил перейти в ЦСКА летом на правах свободного агента. Сообщалось, что стороны подпишут трехлетний контракт. Также писали, что ЦСКА предложит «Локомотиву» 500 тысяч евро и бонусы, чтобы хавбек перешел зимой.
«Для ЦСКА это хорошее усиление, а для “Локомотива” большая потеря. Баринов — это капитан, основной игрок центра поля, опытный футболист.
У нас не так много подобных игроков. Сегодня футболом правят связи и деньги, все этим пользуются. Сейчас для футболистов золотое время — делай, что хочешь.
На самом деле ЦСКА отлично работает. Они находят игроков, за которых не надо платить много денег. Клуб всегда так делает.
Но уход Баринова ничего не говорит о работе руководства «Локомотива». А незаменимых нет, кроме Месси или Роналду. Найдут другого игрока в академии. Ничего страшного", — сказал Мостовой.