Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Генич о Кордобе: «Халк, Витцель, Вагнер Лав, Алекс — Джон входит в топ легионеров. Он топчет и кошмарит любую оборону. Сколько он играет в РПЛ — никто не может подстроиться»

Комментатор Константин Генич поставил Джона Кордобу в один ряд с Халком, Акселем Витцелем и Вагнером Лавом.

Источник: Спортс"

Ранее колумбийский форвард стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». Кордоба забил 69-й гол в составе «быков» в матче с «Крыльями Советов» в 17-м туре Мир РПЛ (5:0) и обошел Смолова.

"Рано или поздно это должно было произойти. Если перебирать легионеров, которые делали наш чемпионат сильнее, — Халк, Витцель, Вагнер Лав, Алекс — и формировали мнение о лиге, то сейчас именно Кордоба входит в этот топ. У него сумасшедшая гипермотивация: он стал чемпионом, вызывается в сборную, новый контракт подписал, есть и свои бонусы за результативность. Но это вопрос не финансов, а головы. Он топчет и кошмарит любую оборону.

Сколько Кордоба играет в РПЛ — никто не может подстроиться. Знаковая фигура для «Краснодара» и чемпионата", — сказал Генич.