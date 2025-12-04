Генич о Кордобе: «Халк, Витцель, Вагнер Лав, Алекс — Джон входит в топ легионеров. Он топчет и кошмарит любую оборону. Сколько он играет в РПЛ — никто не может подстроиться»

"Рано или поздно это должно было произойти. Если перебирать легионеров, которые делали наш чемпионат сильнее, — Халк, Витцель, Вагнер Лав, Алекс — и формировали мнение о лиге, то сейчас именно Кордоба входит в этот топ. У него сумасшедшая гипермотивация: он стал чемпионом, вызывается в сборную, новый контракт подписал, есть и свои бонусы за результативность. Но это вопрос не финансов, а головы. Он топчет и кошмарит любую оборону.