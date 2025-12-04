Виртц о переписанном голе «Сандерленду»: «Это неважно, мы хотели победить, только это имеет значение. “Ливерпуль” хочет быть на вершине таблицы — все изменится, надеюсь»

«Команда меня очень тепло приняла. Это очень хорошая команда, и я очень рад быть здесь. Мы на верном пути к возвращению и делаем все возможное, чтобы вернуться и выигрывать матчи. Мы хотели победить сегодня, мы хотим быть на вершине турнирной таблицы. Нам просто нужно продолжать усердно работать, и, надеюсь, все изменится», — сказал Виртц Sky Sports.