Виртц о переписанном голе «Сандерленду»: «Это неважно, мы хотели победить, только это имеет значение. “Ливерпуль” хочет быть на вершине таблицы — все изменится, надеюсь»

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Виртц высказался о матче с «Сандерлендом» в 14-м туре АПЛ (1:1).

Источник: Спортс"

На 81-й минуте немец внутри штрафной обыграл двоих соперников и пробил по воротам. Мяч влетел в сетку, и гол сперва гол записали на счет Флориана, однако впоследствии изменили на автогол — при ударе был существенный рикошет от ноги Норди Мукиеле.

Таким образом, в 13 матчах в Премьер-лиге Виртц не забил ни одного гола и не отдал ни одного результативного паса.

О том, что его гол был признан автоголом.

«Сегодня это неважно. Мы сыграли вничью. Мы хотели победить, это все, что сегодня имеет значение».

О своем сезоне и игре «Ливерпуля».

«Команда меня очень тепло приняла. Это очень хорошая команда, и я очень рад быть здесь. Мы на верном пути к возвращению и делаем все возможное, чтобы вернуться и выигрывать матчи. Мы хотели победить сегодня, мы хотим быть на вершине турнирной таблицы. Нам просто нужно продолжать усердно работать, и, надеюсь, все изменится», — сказал Виртц Sky Sports.

Сейчас мерсисайдцы с 22 очками располагаются на 8-м месте в АПЛ, но могут опуститься на 9-е, если «Манчестер Юнайтед» не проиграет 4 декабря «Вест Хэму».