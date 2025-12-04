Компани об 11-метровом «Униона» за фол Кейна: «Пенальти не было. Плечо Харри и плечо соперника находились в одной позиции. Я сам бывший защитник и знаком с такими ситуациями»

"Думаю, что в первом тайме мы сделали много хорошего. Во втором тайме было много борьбы, мы хорошо защищались против их стандартов, но в моменте с пенальти нам не повезло.
На мой взгляд, в эпизоде с Харри Кейном пенальти не было (в верховой борьбе Кейн плечом задел по голове защитника Диогу Лейте — Спортс«“). Его плечо и плечо соперника находились в одной позиции. Когда ты идешь к мячу по инерции, пенальти быть не должно.
Я сам бывший защитник и знаком с такими ситуациями. Надеюсь, мы вернемся в Берлин уже для участия в финале турнира. Такие матчи — часть пути", — сказал Венсан Компани.