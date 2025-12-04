Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Компани об 11-метровом «Униона» за фол Кейна: «Пенальти не было. Плечо Харри и плечо соперника находились в одной позиции. Я сам бывший защитник и знаком с такими ситуациями»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался после победы над «Унионом» (3:2) в матче ⅛ финала Кубка Германии.

Источник: Спортс"

"Думаю, что в первом тайме мы сделали много хорошего. Во втором тайме было много борьбы, мы хорошо защищались против их стандартов, но в моменте с пенальти нам не повезло.

На мой взгляд, в эпизоде с Харри Кейном пенальти не было (в верховой борьбе Кейн плечом задел по голове защитника Диогу Лейте — Спортс«“). Его плечо и плечо соперника находились в одной позиции. Когда ты идешь к мячу по инерции, пенальти быть не должно.

Я сам бывший защитник и знаком с такими ситуациями. Надеюсь, мы вернемся в Берлин уже для участия в финале турнира. Такие матчи — часть пути", — сказал Венсан Компани.