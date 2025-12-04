Тренер «Сандерленда» Ле Бри про 1:1 с «Ливерпулем»: «Были удивлены тем, что контролировали игру — сказали игрокам верить в свои силы и больше атаковать»

«Я не расстроен, ведь мы взяли один балл на “Энфилде”. Играть на этом стадионе — привилегия.
После хорошего первого тайма поговорили с игроками в перерыве и сказали, что могли бы приложить еще больше усилий, ведь мы играли хорошо. Нам нужна была вера в то, что мы можем забить.
Как и ожидалось, соперник вернулся в игру за счет замен и поддержки болельщиков, но мы хорошо оборонялись и имели шанс забить второй гол, но не получилось.
Возможно, мы были немного удивлены тем, что контролировали игру, поэтому сказали игрокам верить в свои силы и больше атаковать, ведь забить реально.
Способность обучаться — одна из главных сильных сторон этой команды. Футболисты скромны и хотят учиться. В такой сложной лиге, если не учиться каждый день, невозможно поддерживать уровень", — сказал Режис Ле Бри.
