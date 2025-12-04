Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Даниэль Фарке: «Лидс» заслужил победу над «Челси» — это одна из лучших команд в мире. Мы превзошли их по ударам и голевым моментам — приятное чувство"

Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке высказался о победе над «Челси» (3:1) в матче АПЛ.

Источник: Спортс"

"Вот почему мы так усердно работали — чтобы вернуться на этот уровень. Мы хотели такой волшебный вечер. Невероятная атмосфера.

Мы сыграли против одной из лучших команд в мире и победили, причем заслуженно, показав отличную игру в обороне, забив три гола, и могли забить и еще больше.

Конечно, было ожидаемо, что будет тяжелый матч — пришлось немного потерпеть. «Челси» много владел мячом, но, думаю, нет никаких сомнений, что мы заслужили победу в этом матче.

Мы превзошли соперника по ударам, по ударам в створ, по ожидаемым голам, по голевым моментам, поэтому мы заслужили победу. Приятное чувство", — сказал Даниэль Фарке.

«Челси» получил от Фарке из-за странностей Марески, у Виртца отняли гол «Ливерпуля», «Вилла» превратила 0:2 в 4:3. Главное в АПЛ.