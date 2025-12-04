Даниэль Фарке: «Лидс» заслужил победу над «Челси» — это одна из лучших команд в мире. Мы превзошли их по ударам и голевым моментам — приятное чувство"

"Вот почему мы так усердно работали — чтобы вернуться на этот уровень. Мы хотели такой волшебный вечер. Невероятная атмосфера.
Мы сыграли против одной из лучших команд в мире и победили, причем заслуженно, показав отличную игру в обороне, забив три гола, и могли забить и еще больше.
Конечно, было ожидаемо, что будет тяжелый матч — пришлось немного потерпеть. «Челси» много владел мячом, но, думаю, нет никаких сомнений, что мы заслужили победу в этом матче.
Мы превзошли соперника по ударам, по ударам в створ, по ожидаемым голам, по голевым моментам, поэтому мы заслужили победу. Приятное чувство", — сказал Даниэль Фарке.
«Челси» получил от Фарке из-за странностей Марески, у Виртца отняли гол «Ливерпуля», «Вилла» превратила 0:2 в 4:3. Главное в АПЛ.