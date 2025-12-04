Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

У «Ноттингема» 5 побед в 9 матчах при Дайче. Тренер принял команду на 18-м месте в АПЛ — сейчас она 16-я

«Ноттингем Форест» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) в гостях в матче 14-го тура АПЛ.

Источник: Спортс"

«Ноттингем» провел 9 матчей во всех турнирах под руководством тренера Шона Дайча, в которых одержал 5 побед, 2 раза сыграл вничью и 2 раза проиграл.

В октябре Дайч сменил Энджа Постекоглу на посту главного тренера команды.

На данный момент «Ноттингем» находится на 16-й позиции в АПЛ, имея в активе 15 очков в 14 матчах. Когда Дайч принял команду, в ее активе было 5 баллов в 8 играх и 18-я строчка в таблице.

6 декабря команда продолжит сезон АПЛ матчем против «Эвертона».

«Челси» получил от Фарке из-за странностей Марески, у Виртца отняли гол «Ливерпуля», «Вилла» превратила 0:2 в 4:3. Главное в АПЛ.