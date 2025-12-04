Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Ташуев об извинении Гусева: «Ролан заслуживает уважения — правильный поступок. Амбиции перехлестывают, есть желание работать и доказать, что может тренировать в “Динамо”

Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев прокомментировал извинения Ролана Гусева.

Источник: Спортс"

Исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых ранее раскритиковал работу Луиса Касайса Мартинеса, экс-тренера «Динамо» по физподготовке из штаба Валерия Карпина, за что позднее в письме для Спортс«» принес извинения.

— Правильный поступок, Ролан заслуживает уважения. Я сам сталкивался с такой ситуаций, когда неаккуратно сказал одну фразу, а мне потом звонил тренер. Я говорил, что меня неправильно поняли.

— В следующий раз внимательнее подбирать слова?

— Да. Наверное, амбиции перехлестывают, есть желание работать и доказать, что может тренировать в «Динамо». Это нормально для тренера.

— Как думаете, Гусев сам решил извиниться или его попросили?

— Я не знаю. Даже не думаю об этом, — сказал Сергей Ташуев.

«Мои слова абсолютно некорректны, особенно по отношению к Карпину». Извинения Ролана Гусева в письме Спортcу«».

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше