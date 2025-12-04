Рани Хедира упрекнул «Баварию» в затяжке времени: «Павлович лежал две минуты. Игра возобновилась — и он снова лег на газон. Нечестная игра»

Да, они тянули время с 45-й минуте. Александар Павлович, безусловно, травмирован — желаю ему всего наилучшего (на 49-й минуте Леон Горетцка заменил Павловича — Спортс«“). Но он лежал две минуты. Потом игра возобновилась — и он снова лег на газон. Вот так он и потратил время на замену. Это нечестная игра.