Рани Хедира упрекнул «Баварию» в затяжке времени: «Павлович лежал две минуты. Игра возобновилась — и он снова лег на газон. Нечестная игра»

Капитан «Униона» Рани Хедира поделился мнением после поражения от «Баварии» (2:3) в матче ⅛ финала Кубка Германии.

Источник: Спортс"

"Когда играешь против такого соперника, и он с 45-й минуты начинает тянуть время, — это показывает то, с каким уважением они к нам отнеслись.

Да, они тянули время с 45-й минуте. Александар Павлович, безусловно, травмирован — желаю ему всего наилучшего (на 49-й минуте Леон Горетцка заменил Павловича — Спортс«“). Но он лежал две минуты. Потом игра возобновилась — и он снова лег на газон. Вот так он и потратил время на замену. Это нечестная игра.

Но я не обвиняю этого парня. Надеюсь, что он скоро поправится", — сказал Рани Хедира.