Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Слот об 1:1 с «Сандерлендом»: «Только одна команда владела мячом и только одна играла на своей половине во 2-м тайме. Но наши соперники считают, что могут добиться результата против нас»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями после матча АПЛ против «Сандерленда» (1:1).

Источник: Спортс"

Специалист высказался о том, росла ли уверенность «Сандерленда» по ходу второго тайма и не потерял ли «Энфилд» «фактор страха» для других клубов.

«Энфилд» не потерял. Точно. Но очевидно, что команды, которые играют с нами сейчас, считают, что могут добиться результата.

И даже те матчи, которые мы выиграли, подпитывали уверенность других команд, которые думали: «Хм, против них что-то возможно». Потому что победы, которые мы одержали в начале сезона, тоже были нелегкими.

Я не совсем согласен с вами, что по мере хода игры уверенность соперника росла, потому что, по-моему, на протяжении всего второго тайма мячом владела только одна команда, и только одна команда играла на своей половине поля.

Да, они могли перевести мяч на нашу половину, если получали штрафной или удар от ворот. И нам пришлось три-четыре раза защищаться при стандартах, вбрасываниях и угловых.

Конечно, это опасно, ведь в этом сезоне соперник показал, что представляет опасность при стандартных положениях. Для нас хорошо, что мы не пропустили со стандарта. Возможно, благодаря этому мы хотя бы заработали очко", — сказал Арне Слот.