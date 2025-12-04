Ричмонд
«Аленичев мог бы привести “Спартак” к титулу. Он хорошо работал — что-то сразу не получилось, но после него команда стала чемпионом» Подпалый о красно-белых

Бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый поделился мнением о том, кто мог бы возглавить «Спартак».

Источник: Спортс"

— Кто должен стать новым тренером «Спартака»?

— Это должен быть бывший футболист красно-белых. Например, Черчесов или Аленичев. Дмитрий Анатольевич хорошо работал в «Спартаке».

Может, что-то сразу и не получилось, но после него команда стала чемпионом. Сложно в большом клубе сразу дать результат. Аленичев мог бы привести «Спартак» к титулу.

— Поборется ли «Спартак» за чемпионство в этом сезоне?

— Будет интересно, какие изменения произойдут в «Спартаке».

Если команду возглавит достойный специалист, то все возможно. 9 очков от первого места — это небольшой отрыв. У «Спартака» есть шансы попасть в призеры чемпионата.

— Если брать состав, то «Спартак» — это вторая команда РПЛ?

— У них хорошие игроки. Нужна стабильность, не надо шарахаться, потому что в одной игре выходят в три центральных защитника, в другой — в два, — сказал Сергей Подпалый.