Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.04
П2
6.60
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2

Тедеев о популярности Дзюбы: «Народ любит Артема, ему аплодируют на каждом стадионе. Ревности быть не могло — тренер не должен быть популярнее футболиста»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, почему у него не может быть ревности к популярности Артема Дзюбы.

Источник: Спортс"

— Тут никак не могло быть ревности. Футболисты делают тренера — для меня это, безусловно, так. Популярность Артема несопоставима с большинством тренеров. Он добился многого, народ его любит. На каждом стадионе ему аплодируют, неважно, соперник он или свой игрок.

— Ну не скажите. Фанаты «Спартака», а теперь и «Зенита» относятся к нему иначе.

— На стадионе во время матчей нашей команды не слышал этого ни разу. В любом случае воспитал в себе понимание, что тренер не должен быть популярнее футболиста. Выдающиеся тренеры, которых я знаю, никогда не стремились к этому — это неправильно и невозможно.

— Жозе Моуринью, например, мне кажется, осознанно стремится к этому. Иногда возникает ощущение, что Валерий Карпин тоже.

— Зная Валерия Георгиевича, так бы не сказал. Впрочем, не могу судить о конкретных личностях, сужу по себе. Часто говорят: тренер должен «убить» в себе футболиста. А еще, на мой взгляд, он должен убить в себе стремление к популярности, потому что любые задумки реализуют спортсмены, а тренер всегда должен сомневаться. Даже после успешного периода остаются нереализованные идеи, к которым нужно стремиться снова и снова.

Работа над собой должна превалировать, а любые твои мысли воплощают на поле футболисты. Если не поддерживаешь их в момент игры, а начинаешь выяснять отношения — это неправильно. И ни к чему хорошему не приводит, — сказал Тедеев.