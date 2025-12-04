Тедеев о популярности Дзюбы: «Народ любит Артема, ему аплодируют на каждом стадионе. Ревности быть не могло — тренер не должен быть популярнее футболиста»

— Зная Валерия Георгиевича, так бы не сказал. Впрочем, не могу судить о конкретных личностях, сужу по себе. Часто говорят: тренер должен «убить» в себе футболиста. А еще, на мой взгляд, он должен убить в себе стремление к популярности, потому что любые задумки реализуют спортсмены, а тренер всегда должен сомневаться. Даже после успешного периода остаются нереализованные идеи, к которым нужно стремиться снова и снова.