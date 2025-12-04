«К Дзюбе нужен индивидуальный подход. Когда Артем сказал, что для него главное — духовная составляющая, я понял, что смогу найти с ним общий язык». Тренер «Акрона» Тедеев о форварде

Понятно, что к Дзюбе нужен особый, индивидуальный подход. Я отдавал себе отчет, что для меня это большой вызов как для человека и тренера. Мое воспитание, культура, отношение к людям должны были сыграть ключевую роль в том, удастся ли найти с ним общий язык. Мне нужно было прочувствовать его, понять. А поскольку до этого мы лично не были знакомы и у меня не было возможности долго с кем-то о нем поговорить, на это требовалось время.