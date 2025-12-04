Ричмонд
Месси о ЧМ-2026: «Аргентина попытается победить еще раз, но это сложно — любая мелочь может оставить вас за бортом. Победа на ЧМ-2022 сняла огромный груз с наших плеч»

Лионель Месси оценил шансы сборной Аргентины защитить титул чемпиона мира в 2026 году.

Источник: Спортс"

"Да, я думаю, у нас отличная команда, и мы попробуем [выиграть трофей] еще раз. Так или иначе, любая мелочь может оставить вас за бортом.

Любая сборная может создать проблемы — вы можете вылететь, попав в штангу или проиграв по пенальти. Несмотря на то, что мы выиграли [финал ЧМ-2022] по пенальти, в матчах с Нидерландами и Францией мы были сильнее, и все равно все решила серия пенальти. У нас был настоящий зверь, Дибу [Эмилиано Мартинес], который помог нам победить, но можно вывести игру в серию пенальти и проиграть.

Выиграть чемпионат мира очень сложно. Это воспринимается по-особенному: зрителями, игроками, болельщиками. Теперь, глядя на эту команду, я уверен, что они будут бороться.

Победа сняла огромный груз с наших плеч. Играть без такого давления — это облегчение, но в то же время это ничего не гарантирует, потому что все хотят обыграть чемпиона мира. Есть очень хорошие сборные — Испания, Франция, Англия, Бразилия, которые давно не были чемпионами и хотят вернуть титул, а также Германия", — сказал Месси.