Месси о своем лучшем сезоне: «В 2012-м я забил около 91 гола, но я не люблю статистику. Не планирую делать ассист только, чтобы побить рекорд или превзойти кого-то»

"Не знаю, это сложно — все зависит от того, как на это посмотреть.
Я не люблю статистику, сегодня все крутится вокруг нее. Мне нравится быть полностью вовлеченным в игру. Были годы, когда мы выигрывали все: выходили в финал Кубка Америки со сборной, выигрывали Лигу чемпионов с «Барселоной».
Это сложно. В 2012 году я забил около 91 гола. Я не играю ради этого, меня это никогда не волновало.
Я не планирую делать голевую передачу только для того, чтобы побить рекорд или превзойти кого-то. Сложно выбрать один год, к счастью, у меня было много очень хороших сезонов", — сказал Месси.
С полной статистикой 38-летнего игрока можно ознакомиться здесь.