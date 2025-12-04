Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.23
П2
7.08
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2

Месси о своем лучшем сезоне: «В 2012-м я забил около 91 гола, но я не люблю статистику. Не планирую делать ассист только, чтобы побить рекорд или превзойти кого-то»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о лучшем сезоне в своей карьере.

Источник: Спортс"

"Не знаю, это сложно — все зависит от того, как на это посмотреть.

Я не люблю статистику, сегодня все крутится вокруг нее. Мне нравится быть полностью вовлеченным в игру. Были годы, когда мы выигрывали все: выходили в финал Кубка Америки со сборной, выигрывали Лигу чемпионов с «Барселоной».

Это сложно. В 2012 году я забил около 91 гола. Я не играю ради этого, меня это никогда не волновало.

Я не планирую делать голевую передачу только для того, чтобы побить рекорд или превзойти кого-то. Сложно выбрать один год, к счастью, у меня было много очень хороших сезонов", — сказал Месси.

С полной статистикой 38-летнего игрока можно ознакомиться здесь.