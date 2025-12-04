Батраков о том, каких звезд подписал бы в «Локомотив»: «Месси, из нынешних молодых — Педри. Было бы приятно поиграть с ним в полузащите»

— Кого из звезд вы бы подписали в «Локомотив»?
— Назову Месси, из нынешних молодых — Педри. Вместе с ним в полузащите поиграть было бы приятно, — сказал Батраков.
