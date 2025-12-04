Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.40
П2
7.70
Футбол. Премьер-лига
05.12
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Франция
05.12
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.81
П2
2.22
Футбол. Германия
05.12
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.50
П2
2.90
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2

Мостовой о Кордобе: «Иметь в команде такого нападающего — привилегия. Он на себя отводит внимание трех игроков и еще умудряется забивать. “Краснодар” поэтому и стал чемпионом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил вклад нападающего Джона Кордобы в результаты «Краснодара».

Источник: Спортс"

В 18-м туре Мир РПЛ «быки» встретятся с ЦСКА. Матч состоится 7 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

— Какие ожидания от матча «Краснодара» с ЦСКА? Кто фаворит?

— Интересный матч. «Краснодар» играет дома все‑таки, поэтому они фавориты. Плюс они в хорошей форме, была крупная победа в прошлом туре [над «Крыльями»]. Плюс у них есть Кордоба, который на себя отводит внимание трех футболистов и еще умудряется забивать. Иметь в команде такого нападающего, как Кордоба — привилегия. «Краснодар» поэтому и стал чемпионом в прошлом году.

— Кордоба — лучший легионер РПЛ за последние годы?

— Один из лучших однозначно, да, — сказал Мостовой.