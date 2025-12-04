Мостовой о Кордобе: «Иметь в команде такого нападающего — привилегия. Он на себя отводит внимание трех игроков и еще умудряется забивать. “Краснодар” поэтому и стал чемпионом»

— Интересный матч. «Краснодар» играет дома все‑таки, поэтому они фавориты. Плюс они в хорошей форме, была крупная победа в прошлом туре [над «Крыльями»]. Плюс у них есть Кордоба, который на себя отводит внимание трех футболистов и еще умудряется забивать. Иметь в команде такого нападающего, как Кордоба — привилегия. «Краснодар» поэтому и стал чемпионом в прошлом году.