У экс-вратаря «Ньюкасла» и «Вест Хэма» рак простаты: «Сегодня я завершил курс лучевой терапии, который длился 7,5 недели. Борьба продолжается. Пожалуйста, пройдите обследование»

МРТ и биопсия быстро определили, что у меня довольно агрессивный рак предстательной железы. Почти ровно год назад, 6 декабря, если быть точным, мне сделали радикальную простатэктомию. И я подумал, что это все. Но затем, шесть месяцев спустя, уровень ПСА снова повысился, и еще одно обследование показало, что рак предстательной железы распространился на тазовую кость.