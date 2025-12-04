Ричмонд
Сафонов о «ПСЖ»: «Первые месяцы от меня шарахались: “Кого мы купили?” Здесь такие люди в команде, что я просто стою в сторонке. А в РПЛ был среди одаренных!»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в подкасте Федора Смолова Smol Talk рассказал о непростой адаптации в парижском клубе. Выпуск был записан до начала сезона.

Источник: Спортс"

«Первые три месяца от меня шарахались: “Кого мы купили?” Понятно, что я утрирую. Но мне кажется, мне немного больше времени понадобилось, чем должно было. Три месяца — чтобы я хоть что-то начал показывать.

Сейчас я прошел футбольную адаптацию на психологическом уровне — мне комфортно, я понимаю, что я могу, на мне нет дополнительного давления. Потому что оно было, тем более когда что-то не получается. У меня в жизни все получалось достаточно быстро! И здесь я понимаю, что есть такие люди в команде, что я просто стою в сторонке. А в РПЛ я был одним из тех, кто был среди одаренных!

Это такой диссонанс: нужно понять, что сейчас тебе нужно чуть больше работать, чтобы как минимум достать до того уровня, который есть у игроков «ПСЖ», — сказал Сафонов.