Сафонов о «ПСЖ»: «Первые месяцы от меня шарахались: “Кого мы купили?” Здесь такие люди в команде, что я просто стою в сторонке. А в РПЛ был среди одаренных!»

Сейчас я прошел футбольную адаптацию на психологическом уровне — мне комфортно, я понимаю, что я могу, на мне нет дополнительного давления. Потому что оно было, тем более когда что-то не получается. У меня в жизни все получалось достаточно быстро! И здесь я понимаю, что есть такие люди в команде, что я просто стою в сторонке. А в РПЛ я был одним из тех, кто был среди одаренных!