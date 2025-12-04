Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.70
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
05.12
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Франция
05.12
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.81
П2
2.22
Футбол. Германия
05.12
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
2.90
Футбол. Испания
05.12
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.09
П2
2.88
Футбол. Франция
05.12
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.65
П2
2.60

Марсело: «После хорошего матча Моуринью назвал меня лучшим, топом. Следующая игра была ужасной, и он сказал: “Ты отстой, что ты наделал?” Жозе изменил мое мышление, сделав более агрессивным»

Бывший защитник «Реала» Марсело поделился воспоминаниями о работе с Жозе Моуринью.

«Я помню, мы играли зимой против “Рекреативо”. Я сыграл очень хорошо, и он сказал мне: “Марсело, ты лучший, невероятный, топ”. Я вернулся домой очень счастливым. Следующая игра была ужасной, и он сказал мне: “Ты отстой, что ты наделал?”.

Мне нравилось, я многому научился. Думаю, он изменил мой образ мышления, сделав меня более агрессивным.

Он сказал мне: «Ты знаешь, почему ты не поехал на чемпионат мира [в 2010 году]?» Я сказал: «Потому что тренер этого не хотел». А он ответил: «Нет, потому что ты совсем не защищаешься, ты ужасен», — сказал бразильский футболист в подкасте с Икером Касильясом.