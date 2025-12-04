Марсело: «После хорошего матча Моуринью назвал меня лучшим, топом. Следующая игра была ужасной, и он сказал: “Ты отстой, что ты наделал?” Жозе изменил мое мышление, сделав более агрессивным»

«Я помню, мы играли зимой против “Рекреативо”. Я сыграл очень хорошо, и он сказал мне: “Марсело, ты лучший, невероятный, топ”. Я вернулся домой очень счастливым. Следующая игра была ужасной, и он сказал мне: “Ты отстой, что ты наделал?”.
Мне нравилось, я многому научился. Думаю, он изменил мой образ мышления, сделав меня более агрессивным.
Он сказал мне: «Ты знаешь, почему ты не поехал на чемпионат мира [в 2010 году]?» Я сказал: «Потому что тренер этого не хотел». А он ответил: «Нет, потому что ты совсем не защищаешься, ты ужасен», — сказал бразильский футболист в подкасте с Икером Касильясом.