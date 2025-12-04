Ричмонд
Суд утвердил приговор Мальо — он трогал грудь девушки-маскота «Эспаньола» в 2019-м. Экс-капитан «Сельты» будет платить штраф по 10 евро в день 20 месяцев

Суд оставил в силе приговор Уго Мальо по делу о сексуальном насилии.

Источник: Спортс"

Напомним, бывшего капитана «Сельты» признали виновным в эпизоде сексуального насилия в апреле 2019 года перед матчем против «Эспаньола». По версии обвинения, после приветствия игроков Мальо подошел к маскотам каталонской команды и потрогал грудь девушки в ростовом костюме попугая, просунув руки под костюм.

Футболиста обязали ежедневно выплачивать штрафы по 10 евро в течение 20 месяцев, а также выплатит жертве компенсацию за моральный ущерб в размере 1000 евро с процентами.

Теперь уголовный суд Барселоны окончательно утвердил приговор — все апелляции Мальо были отклонены. Вердикт вступил в силу 1 числа этого месяца. Уго должен будет письменно проинформировать судью о форме и исполнении возложенных на него обязательств, а также о том, нужна ли ему отсрочка.

Отмечается, что потерпевшая перечислит полученные средства «Эспаньолу».

34-летний Мальо в данный момент находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был греческий «Арис».

Женщина-маскот «Эспаньола» о наказании Мальо за прикосновение к ее груди: «Я хотела не денег, а справедливости. Жертвам приходится отказываться от компенсации, иначе повесят ярлык жаждущих выгоды».

Женщина-маскот «Эспаньола» о наказании Мальо, коснувшегося ее груди: «5 лет я боялась и стыдилась — теперь правда победила. Мальчик должен думать, прежде чем задрать девочке юбку или сдернуть лифчик».