Суд утвердил приговор Мальо — он трогал грудь девушки-маскота «Эспаньола» в 2019-м. Экс-капитан «Сельты» будет платить штраф по 10 евро в день 20 месяцев

Теперь уголовный суд Барселоны окончательно утвердил приговор — все апелляции Мальо были отклонены. Вердикт вступил в силу 1 числа этого месяца. Уго должен будет письменно проинформировать судью о форме и исполнении возложенных на него обязательств, а также о том, нужна ли ему отсрочка.