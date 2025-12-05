Ричмонд
Канисарес о Куртуа: «Лучший вратарь, которого я видел, никто не делал такие сэйвы, как Тибо. А среди нападающих есть выбор: Роналдо, Криштиану, Месси, Мбаппе, Марадона»

Бывший вратарь «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Канисарес назвал Тибо Куртуа лучшим голкипером, которого он видел.

Источник: Спортс"

"Лучший вратарь, которого я когда-либо видел. В этом нет никаких сомнений.

Если говорить о нападающих, то можно назвать Роналдо, Криштиану, Месси, Мбаппе, Марадону… мы не знаем, кого выбрать. У каждого из них есть свои достоинства. Но что касается вратарей, я могу сказать, что он [Куртуа], безусловно, лучший вратарь, которого я когда-либо видел.

На мой взгляд, он вратарь с лучшими качествами. Есть и другие очень хорошие вратари, я, конечно, не умаляю ничьих заслуг. Я не знаю, выиграет ли он титулы, которые завоевали другие, но возможность завоевания титулов также зависит от ситуации в конкретный момент.

И у нас в Испании есть несколько по-настоящему великих вратарей. Икер Касильяс — лучший пример, он невероятный вратарь, но я никогда не видел, чтобы кто-то еще совершал такие сэйвы, как Куртуа", — сказал Канисарес в эфире El Partidazo de COPE.