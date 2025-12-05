Батраков о лучших футболистах, против которых он играл: «Вендел, Барко и Глушенков. Когда Максим в прайме, он очень сильный игрок»

— Вы подарили папе машину, отправили родителей на Мальдивы. Какой самый запоминающийся подарок получали вы?
— Просил у родителей хомяка — увидел клетку. Мой первый домашний питомец. Для меня это самое ценное.
— Удалось порадовать брата?
— У нас разница с ним достаточно большая. Когда я пошел в первый класс, он заканчивал девятый. Вместе играли в футбол, он поддерживал меня. Ездил на турниры. По поводу его мечты — не обсуждали. Может, когда-нибудь он мне намекнет, постараемся исполнить.
— Какое у вас любимое время в Москве?
— Дом. Не так часто бываю там. В прошлом месяце как будто пять вечеров провел дома, остальное время — тренировки, игры.
— Самый сильный игрок, против которого выходили?
— Вендел, Барко и Глушенков. Когда Максим в прайме, он очень сильный футболист.
— Какой молодой футболист вам очень нравится из иностранных? Кто является примером?
— По позиции не назову. Из молодых Хейсен нравится, защитник «Реала». Дуэ из «ПСЖ» нравится. Ямаль из «Барселоны». Педри? В России — молодой и перспективный. В Европе — уже состоявшийся.
— Может, вам скоро играть с ним.
— Возможно, не знаю, — со смехом сказал Батраков.