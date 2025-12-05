«У Романцева и Садырина было чему поучиться». Борису Игнатьеву — 85 лет

С Павлом Федоровичем Садыриным и Олегом Ивановичем Романцевым было приятно работать, и с точки зрения человеческих качеств, и с точки зрения профессионального отношения к делу. У обоих было чему поучиться: они отлично знали свой предмет, понимали не просто игру как таковую, а ее «начинку», методические основы, что за чем должно следовать. Это хорошие, на мой взгляд, люди, которых футболисты способны воспринимать. А это очень важно. Главное, что нас всех объединяло, — стремление сделать хорошую команду, добиваться побед и оставить о себе хороший след в этой истории. На мой взгляд, мы этого и добились. Все эти люди до сих пор на слуху, их помнят.