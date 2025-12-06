Ричмонд
Из-за попадания дымовой шашки в Данже судья остановил и не возобновил игру «Бастия» — «Ред Стар» на 56-й минуте. Защитник получил ожоги, хозяевам грозит техническое поражение

Матч «Бастия» — «Ред Стар» прервали и не возобновили.

Источник: Спортс"

Le Parisien передает, что игра второй лиги Франции была остановлена на 56-й минуте после того, как фанаты бросили дымовую шашку в защитника гостей Брэдли Данже и попали ему в руку. Отмечается, что футболист получил легкие ожоги.

Главный судья Пьер Геллуст принял решение отправить команды в раздевалки и после обсуждения ситуации с уполномоченными лицами объявил о том, что игра продолжена не будет: «Регламент совершенно однозначен: если игрок получает удар предметом и не может продолжить матч, окончательное решение: игра прекращается и больше не возобновляется».

L"Equipe отмечает, что «Бастии» грозит техническое поражение со счетом 0:3, но возможно и продолжение матча в другой день.