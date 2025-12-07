Гути о Ямале: «Потенциальный обладатель “Золотого мяча”. Но Марадона, Месси и Роналду — лучшие в истории. Скорее Мбаппе сможет приблизиться к ним»

— Луис де ла Фуэнте говорит, что Ламине может стать новым Месси, Марадоной, Роналду… Что вы думаете?
— Вау. Я вижу в нем великолепного футболиста, потенциального обладателя «Золотого мяча». Но вы называете трех игроков, которые входят в число лучших в истории.
Марадона выиграл чемпионат мира в Мексике без выдающейся по именам команды, а Месси и Роналду на протяжении десятка лет забивали по 50 голов за сезон. Повторить такое — невероятно сложно.
Если честно, я скорее верю, что Килиан [Мбаппе] сможет приблизиться к этим высотам, чем Ламин", — сказал Гути.