Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
4.96
X
2.53
П2
2.16
Футбол. Италия
14:30
Кремонезе
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.07
П2
3.49
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.50
П2
3.83
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.21
П2
1.64
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.92
X
3.79
П2
1.66
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.52
П2
5.39
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.74
П2
4.10
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.59
П2
2.99
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.47
П2
3.92
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.18
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.01
П2
6.52
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.32
П2
2.72
Футбол. Англия
19:30
Фулхэм
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.29
П2
2.83
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.50
П2
4.60
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.11
П2
3.20
Футбол. Испания
20:30
Эспаньол
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.26
П2
3.17
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.00
П2
3.30
Футбол. Франция
22:45
Лорьян
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.51
П2
2.13
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.76
П2
10.00

Гути о Ямале: «Потенциальный обладатель “Золотого мяча”. Но Марадона, Месси и Роналду — лучшие в истории. Скорее Мбаппе сможет приблизиться к ним»

Гути назвал Ламина Ямаля потенциальным обладателем «Золотого мяча», но предположил, что у Килиана Мбаппе больше шансов приблизиться к уровню Диего Марадоны, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

— Луис де ла Фуэнте говорит, что Ламине может стать новым Месси, Марадоной, Роналду… Что вы думаете?

— Вау. Я вижу в нем великолепного футболиста, потенциального обладателя «Золотого мяча». Но вы называете трех игроков, которые входят в число лучших в истории.

Марадона выиграл чемпионат мира в Мексике без выдающейся по именам команды, а Месси и Роналду на протяжении десятка лет забивали по 50 голов за сезон. Повторить такое — невероятно сложно.

Если честно, я скорее верю, что Килиан [Мбаппе] сможет приблизиться к этим высотам, чем Ламин", — сказал Гути.

