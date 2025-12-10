Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.77
П2
3.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Вильярреал
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.02
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.99
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.65
П2
2.24
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.16
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.48
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.93
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.95
П2
2.32

Николя Пепе: «Роналду слишком много говорит о Месси. Криштиану — это Вегета из Dragon Ball Z, он раздражен, что его опережает кто-то ниже его»

Полузащитник «Вильярреала» Николя Пепе считает, что Криштиану Роналду завидует Лионелю Месси.

— Роналду дает слишком много интервью, слишком много говорит о Месси. Очевидно, что он номер два. Слышал про «Наруто»? А про Dragon Ball Z? Вегету знаешь? Он постоянно говорит, постоянно сравнивает себя с кем-то. А кто никогда не разговаривает? Гоку. То же самое в «Наруто». Кто постоянно болтает? Саске. Кто молчит? Наруто.

— Ты хочешь сказать, что Месси — это Наруто, а Саске — Криштиану?

— Криштиану — это Вегета. Роналду раздражен, что его опережает кто-то ниже его, — сказал Пепе в интервью ютуберу Just Riadh.

Отметим, что у Наруто долгое время была цель сравняться с Саске и стать как он, а не наоборот.