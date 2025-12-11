Первый тренер Соболева о нем и Дзюбе в «Зените»: «Артем не всегда феерил — его отправляли в Томск и Тулу. Александр не был готов физически и ментально, плюс давление фанатов»

Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Базель
1
:
Астон Вилла
2
Все коэффициенты
П1
19.70
X
5.25
П2
1.25
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бранн
0
:
Фенербахче
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.50
П2
1.10
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
1
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
3.85
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Селтик
0
:
Рома
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.50
П2
1.05
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Порту
2
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ФКСБ
2
:
Фейеноорд
3
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.40
П2
1.21
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.00
П2
66.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
2.35
П2
11.20
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Абердин
0
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
5.50
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
46.00
X
6.75
П2
2.02
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
КуПС
0
:
Лозанна
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
2.08
П2
2.71
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лех
1
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.50
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Линколн
1
:
Сигма
1
Все коэффициенты
П1
7.25
X
2.25
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ракув
1
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.40
П2
37.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Риека
1
:
Целе
0
Все коэффициенты
П1
1.26
X
5.00
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.06
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
0
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
7.93
X
3.35
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2

Первый тренер Соболева о нем и Дзюбе в «Зените»: «Артем не всегда феерил — его отправляли в Томск и Тулу. Александр не был готов физически и ментально, плюс давление фанатов»

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, считает, что форвард пребывает в другой ситуации в «Зените», чем Артем Дзюба прежде.

Источник: Спортс"

В нынешнем сезоне 28-летний Соболев в 22 матчах во всех турнирах забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. В последних 11 матчах у игрока 0+0 по системе «гол+пас».

— Почему у Соболева не получается также феерить в «Зените», как Дзюба?

— Они разные. Да и у Дзюбы не всегда так было — его и в Томск отправляли [в аренду], и в Тулу.

Когда Александр начинал играть в Самаре, он там почти с центра поля гол забил, можете найти, посмотреть. Когда он только перешел в Петербург, то не был морально готов — ни физически, ни ментально, плюс давление болельщиков. Фактически полгода ушли просто на адаптацию.

Сейчас он уже себя гораздо лучше чувствует, стабилизировался, надеюсь, что весной увидим его лучшую версию, — сказал Горбунов.

