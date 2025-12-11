Первый тренер Соболева о нем и Дзюбе в «Зените»: «Артем не всегда феерил — его отправляли в Томск и Тулу. Александр не был готов физически и ментально, плюс давление фанатов»

В нынешнем сезоне 28-летний Соболев в 22 матчах во всех турнирах забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. В последних 11 матчах у игрока 0+0 по системе «гол+пас».
— Почему у Соболева не получается также феерить в «Зените», как Дзюба?
— Они разные. Да и у Дзюбы не всегда так было — его и в Томск отправляли [в аренду], и в Тулу.
Когда Александр начинал играть в Самаре, он там почти с центра поля гол забил, можете найти, посмотреть. Когда он только перешел в Петербург, то не был морально готов — ни физически, ни ментально, плюс давление болельщиков. Фактически полгода ушли просто на адаптацию.
Сейчас он уже себя гораздо лучше чувствует, стабилизировался, надеюсь, что весной увидим его лучшую версию, — сказал Горбунов.