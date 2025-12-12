«Спартаку» нужен Артига. Он в разы лучше Ивича, идет первым в чемпионате Анголы и в Лиге чемпионов Африки«. Селюк об экс-тренере “Химок”

«Ивич играет в очень прагматичный футбол от обороны. Он больше тренер на 1:0, чем на 4:3. Из-за этого с ним Галицкий и расстался. Болельщикам “Краснодара” и “Спартака” нужен яркий, атакующий, комбинационный футбол с контролем мяча. Ивич не подходит под все эти категории. У Ивича специфический характер, он нигде долго не задерживается. Как в специалисте в нем нет ничего особенного.