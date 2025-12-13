Владислав Радимов: «В 96-м у меня была зарплата 5 000 долларов в Москве, крутая машина, двухкомнатная квартира, и я популярный футболист. Представляешь, сколько баб у меня было знакомых?»

— Тачка какая у вас была в «Сарагосе»?
— У всех была клубная Opel Vectra, всем выдавали. Но я купил ML (кроссовер от Mercedes-Benz — Спортс«“) — мне прислали из Канады, пригнали, когда они только вышли, но я ездил. У нас у Савы (Саво Милошевич — Спортс”») была самая крутая машина — Grand Cherokee.
В основном это же русские хотят, бывшие новые русские: блин, у меня есть деньги, давай я куплю что-то крутое! Так и было. Вот ты не застал, ты родился в 1996 году (обращается к Севастиану Терлецкому — Спортс«“). А я в 96-м был уже парень, у которого была зарплата 5 000 долларов в Москве, была крутая машина и двухкомнатная квартира. И я популярный футболист.
Ты представляешь, сколько баб у меня было знакомых? Ну, вот я открывал ногой дверь в ресторан: ко мне! Ладно, шучу.
— Дерзко сейчас было.
— Да, умею.
— Что вы застеснялись-то?
— Ты сказал «дерзко», и я ушел. Что мне стесняться-то. Время такое было, Сев, — сказал Радимов.