Владислав Радимов: «В 96-м у меня была зарплата 5 000 долларов в Москве, крутая машина, двухкомнатная квартира, и я популярный футболист. Представляешь, сколько баб у меня было знакомых?»

В основном это же русские хотят, бывшие новые русские: блин, у меня есть деньги, давай я куплю что-то крутое! Так и было. Вот ты не застал, ты родился в 1996 году (обращается к Севастиану Терлецкому — Спортс«“). А я в 96-м был уже парень, у которого была зарплата 5 000 долларов в Москве, была крутая машина и двухкомнатная квартира. И я популярный футболист.