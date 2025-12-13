Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
22.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
5.25
П2
35.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
2
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
28.00
П2
34.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
2
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
9.25
П2
100.00
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.50
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.37
П2
4.24

Владислав Радимов: «В 96-м у меня была зарплата 5 000 долларов в Москве, крутая машина, двухкомнатная квартира, и я популярный футболист. Представляешь, сколько баб у меня было знакомых?»

Экс-хавбек «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал о своей жизни в годы карьеры.

Источник: Спортс"

— Тачка какая у вас была в «Сарагосе»?

— У всех была клубная Opel Vectra, всем выдавали. Но я купил ML (кроссовер от Mercedes-Benz — Спортс«“) — мне прислали из Канады, пригнали, когда они только вышли, но я ездил. У нас у Савы (Саво Милошевич — Спортс”») была самая крутая машина — Grand Cherokee.

В основном это же русские хотят, бывшие новые русские: блин, у меня есть деньги, давай я куплю что-то крутое! Так и было. Вот ты не застал, ты родился в 1996 году (обращается к Севастиану Терлецкому — Спортс«“). А я в 96-м был уже парень, у которого была зарплата 5 000 долларов в Москве, была крутая машина и двухкомнатная квартира. И я популярный футболист.

Ты представляешь, сколько баб у меня было знакомых? Ну, вот я открывал ногой дверь в ресторан: ко мне! Ладно, шучу.

— Дерзко сейчас было.

— Да, умею.

— Что вы застеснялись-то?

— Ты сказал «дерзко», и я ушел. Что мне стесняться-то. Время такое было, Сев, — сказал Радимов.