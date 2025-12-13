Ричмонд
Саво Милошевич: «Мбаппе — большая проблема для “Реала”, он не центральный нападающий, все с ним плохо играют. Сегодня Холанд получил бы “Золотой мяч”, а не Килиан»

Саво Милошевич заявил, что Килиан Мбаппе не вписывается в «Реал» в роли нападающего.

Источник: Спортс"

Экс-форвард «Рубина», «Осасуны», «Эспаньола», «Сарагосы» и других клубов принял участие в выпуске на ютуб-канале FONBET вместе с Владиславом Радимовым и журналистом Севастианом Терлецким.

Саво Милошевич: Я думаю, что Мбаппе — большая проблема [для «Реала»], как Винисиус.

Владислав Радимов: Мбаппе не центральный нападающий. Вот ты как центральный нападающий топ-уровня…

Саво Милошевич: Не центральный, я согласен.

Севастиан Терлецкий: Но он столько забивает!

Саво Милошевич: Но все остальные [в «Реале»] плохо играют.

Севастиан Терлецкий: Ну, то есть вы считаете, что Мбаппе действует на «Реал» разрушительно?

Саво Милошевич: Да, именной в этой позиции — как центральный нападающий. Он для меня не центральный нападающий.

Севастиан Терлецкий: Давайте тогда сравним. Вот есть Холанд, есть Мбаппе. Они оба идут сейчас за «Золотым мячом». Кто для вас круче как футболист? Не как нападающий, а как футболист.

Саво Милошевич: Как футболист — Мбаппе. Как голеадор — Холанд.

Севастиан Терлецкий: Кто заберет «Золотой мяч», если бы его вручали сегодня?

Саво Милошевич: Сегодня — Холанд.