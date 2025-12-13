«Батраков ведет игру “Локо”, Кордоба — 70% успеха “Краснодара”. Дьяков назвал лучших в РПЛ

«Я бы свой голос отдал за Батракова, который сейчас очень здорово себя проявляет: и забивает, и отдает, и игру “Локомотива” ведет. В общем, ярко выглядит.
Плюс еще бы отметил Кордобу: на мой взгляд, это 70% успеха «Краснодара». «Краснодар» с Кордобой и без него — две разные команды. Во многом благодаря ему краснодарцы идут наверху. В общем, это два лучших игрока в нынешнем сезоне", — сказал Дьяков.
В 17 матчах Батраков забил 11 голов и сделал 6 ассистов, возглавляя гонку бомбардиров сезона РПЛ по голевым действиям.
На счету Кордобы 8 мячей и 4 передачи в 16 играх.