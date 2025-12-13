«Батраков ведет игру “Локо”, Кордоба — 70% успеха “Краснодара”. Дьяков назвал лучших в РПЛ

Плюс еще бы отметил Кордобу: на мой взгляд, это 70% успеха «Краснодара». «Краснодар» с Кордобой и без него — две разные команды. Во многом благодаря ему краснодарцы идут наверху. В общем, это два лучших игрока в нынешнем сезоне", — сказал Дьяков.