Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.50
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.37
П2
4.24
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
4
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2

«Батраков ведет игру “Локо”, Кордоба — 70% успеха “Краснодара”. Дьяков назвал лучших в РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков назвал хавбека «Локомотива» Алексея Батракова и форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшими игроками осенней части сезона РПЛ.

Источник: Спортс"

«Я бы свой голос отдал за Батракова, который сейчас очень здорово себя проявляет: и забивает, и отдает, и игру “Локомотива” ведет. В общем, ярко выглядит.

Плюс еще бы отметил Кордобу: на мой взгляд, это 70% успеха «Краснодара». «Краснодар» с Кордобой и без него — две разные команды. Во многом благодаря ему краснодарцы идут наверху. В общем, это два лучших игрока в нынешнем сезоне", — сказал Дьяков.

В 17 матчах Батраков забил 11 голов и сделал 6 ассистов, возглавляя гонку бомбардиров сезона РПЛ по голевым действиям.

На счету Кордобы 8 мячей и 4 передачи в 16 играх.