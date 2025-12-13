Ричмонд
Раш провел двое суток в реанимации из-за проблем с дыханием — в Великобритании сейчас эпидемия супер-гриппа. Экс-форвард «Ливерпуля» идет на поправку, но остается в больнице

Экс-форвард «Ливерпуля» Иан Раш провел почти 48 часов в отделении интенсивной терапии после госпитализации из-за нового супер-гриппа, пишет talkSPORT.

Раша доставили в больницу, когда у него начались проблемы с дыханием. Сообщается, что 64-летний экс-футболист идет на поправку, однако пока остается в больнице под наблюдением врачей.

Ожидается, что Раш, который «находится в хорошем расположении духа», будет выписан из больницы к Рождеству.

Количество госпитализаций в Великобритании выросло на 55% всего за неделю на фоне эпидемии нового вируса. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), ежедневное число пациентов с гриппом «заполнило бы более трех полноценных больничных трастов». В NHS также выразили обеспокоенность тем, что «пика заболеваемости пока не видно».

Иан Раш является лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля» с 346 голами.