Раш провел двое суток в реанимации из-за проблем с дыханием — в Великобритании сейчас эпидемия супер-гриппа. Экс-форвард «Ливерпуля» идет на поправку, но остается в больнице

Количество госпитализаций в Великобритании выросло на 55% всего за неделю на фоне эпидемии нового вируса. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), ежедневное число пациентов с гриппом «заполнило бы более трех полноценных больничных трастов». В NHS также выразили обеспокоенность тем, что «пика заболеваемости пока не видно».