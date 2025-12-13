Ричмонд
Месси сыграл в футбол в Хайдарабаде с министром штата Телингана. Политик дважды не смог отдать точный пас

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в футбол в Индии с местным политиком.

Источник: Спортс"

12 декабря 38-летний нападающий «Интер Майами» прибыл в Индию, он поучаствовал в церемонии открытия 21-метровой статуи, посвященной ему.

Мероприятие прошло на стадионе в Калькутте, вмещающем 70 тысяч человек, сам Месси следил за всем по видеосвязи и покинул арену спустя 20 минут, помахав трибунам и подписав майки нескольким избранным гостям.

В тот же день Месси отправился в город Хайдарабад и на местном стадионе сыграл в футбол с главным министром штата Телингана Ревантом Редди. Политик дважды подряд отдал неточный пас, после чего Лионелю пришлось бегать за мячом.