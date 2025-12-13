Ричмонд
Лучшие игроки сезона в «Челси» отдыхали на яхте Абрамовича, рассказал Джо Коул: «Там были Терри, Лэмпард. Я туда не попал — политика изменилась. Может, парни испортили там ковер»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул поделился воспоминаниями о временах, когда клубом управлял Роман Абрамович.

Источник: Спортс"

«Челси» был центром футбольного мира. Невероятно, как будто в футболе появилась новая сила, с которой нужно считаться. Роман был молодым человеком, который, казалось, получал удовольствие", — сказал Коул.

Англичанин рассказал, что игроки, признававшиеся лучшими футболистами сезона в клубе, получали право отдохнуть на яхте российского бизнесмена.

«Тот, кто становился игроком года, получал яхту. Джон [Терри] был на яхте. Фрэнк [Лэмпард] был на яхте. Я стал игроком года в 2008-м, когда мы вышли в финал Лиги чемпионов в Москве. Я думал: “Не могу дождаться, я сейчас устрою все по высшему разряду”. Я купил специальные туфли для яхты и все такое.

Но так ничего и не получилось. Я не попал на яхту. Политика изменилась. Я не знаю, что с ней сделали другие парни. Может быть, они испортили ковер или что-то в этом роде", — сказал Коул.