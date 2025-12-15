Ковач об 1:1 с «Фрайбургом»: «Боруссия» сама усложнила себе жизнь. Играть вдесятером сложно"

Мы сами себе усложнили жизнь. Таков футбол: кто принимает решения, тот и ошибается. Эта ошибка стоила нам победы. В первом тайме мы контролировали игру, были очень дисциплинированы и мало что позволяли сопернику. Когда остаешься вдесятером, играть в футбол сложно", — сказал Ковач.