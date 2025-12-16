Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Бруну отдал 4 голевых паса в 4 последних матчах и с 7 передачами лидирует в списке лучших ассистентов сезона АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш возглавил список лучших ассистентов АПЛ-2025/26.

Источник: Спортс"

31-летний хавбек сборной Португалии отдал голевой пас на Каземиро в добавленное к первому тайму время в матче 16-го тура Премьер-лиги против «Борнмута» (2:3, второй тайм).

Бруну сделал четвертый ассист за четыре последних матча. Ранее он сделал две результативные передачи в игре с «Кристал Пэлас» (2:1) и одну в матче с «Вулверхэмптоном» (2:1), в котором также отметился дублем.

Это 7-й голевой пас для Бруну за 16 игр в АПЛ в этом сезоне. Он лидирует в списке лучших ассистентов.

Подробная статистика выступлений португальца доступна здесь.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.