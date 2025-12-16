Ричмонд
Глава РПЛ Алаев о судействе: «Я не вижу грязи, просто ошибки — столько же, что и в прошлом году. У нас нет отношений с Мажичем, но РФС проделал большую работу»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев оценил работу арбитров в нынешнем сезоне.

Источник: Спортс"

— Каким был уровень судейства в первой части сезона?

— Я не буду уходить в дискуссии по цифрам, о которых все говорят. Есть статистика, которую приводит официальный представитель, а потом читаешь статистику в уважаемой газете…

— То есть вы ей не верите?

— Нет, я просто хочу сказать свое мнение по восприятию уровня судейства, потому что у меня цифр нет, нет моей статистики по каким-то ошибкам, ключевым решениям, правильным и неправильным решениям ЭСК.

По моему восприятию, судейство принципиально не изменилось в этом сезоне, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Я смотрю минимум четыре-пять матчей, вижу спорные моменты, двойные трактовки, я вижу все это. Но я не вижу, знаете, грязи. Вижу просто ошибки. Вижу некомпетенции, недоработки, плохую форму. Но вижу, что ошибаются ни больше, ни меньше, чем в том году. Статистику не хочу сейчас упоминать, я хочу о своем восприятии.

Вы же помните, год назад у нас в прессе было многое озвучено, в том числе мной — об взаимоотношениях с господином Мажичем. Точнее об отсутствии взаимодействия. Были острые дискуссии, в том числе с руководством РФС. Год спустя у нас нет отношений с господином Мажичем. Мы не коммуницируем. Мы здороваемся, если видимся на матчах, не более того. Но при этом я хочу отдать ему должное. РФС продлил договор с Мажичем. У нас был разговор с РФС, на котором были представители определенных клубов. Нам сказали: «Ребят, мы ему доверяем, просим вас поддержать». Я тогда сказал, что мы поддержим.

— Клубы как проголосовали?

— Клубы не голосовали, это была закрытая встреча. Я просто понимаю, что есть Мажич, у нас с ним сложные отношения, публично я его жестко критиковал, он мне что-то отвечал.

Принимается решение продлевать Мажича — мы это поддерживаем. Заменить каждого топового судью, которых в принципе в стране двадцать — это непросто. Вилков, Мешков, Еськов, Безбородов… Я сейчас не буду говорить о причинах, почему они ушли, о каких-то слухах. Я просто говорю, что целая обойма уходит и приходят новые судьи, которых на тот момент особо и не видно было. Надо быть объективным. Они проделали большую работу, меняют количественный, качественный состав.

— А меняется он качественно?

— Я не вижу серьезных изменений в качестве судейства. Но при этом я вижу, что проделана большая работа, поменяли новых судей. И я думаю, что когда они наберутся опыта, качество должно улучшиться.

Поэтому мы молчим. Некоторые клубы нервничают. При этом мы достигли определенных договоренностей: вошел наш представитель в ЭСК, и мы каждый тур имеем возможность запросить мнение по определенным матчам, по определенным решениям, получаем обратную связь. Мы договорились, что мы вместе будем заниматься развитием системы ВАР. То есть идет работа.

— С Каманцевым лучше контакт, чем с Мажичем?

— Ну, конечно, лучше. Мы виделись на матче «Краснодар» — ЦСКА. У нас были сложные отношения, сейчас абсолютно рабочие, — сказал Алаев.

Большое интервью президента РПЛ Алаева — обо всем: «Торпедо», Садыгов, лимит, пиво и офсайдные линии.