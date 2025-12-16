Селюк об «Ахмате»: «Черчесов не умеет использовать форвардов — Казахстан с ним забил 0 голов и 15 пропустил. Пускай уходит, а Конате останется лучшим бомбардиром клуба»

Что касается игрового времени, это вопрос к Черчесову. Ранее Станислав Саламович работал в сборной Казахстана, и за время его работы команда ноль забила и аж пятнадцать пропустила! Еще раз — ноль забитых и пятнадцать пропущенных. Значит, он не умеет использовать нападающих. Выходи Конате на поле вместе с Меладзе, и играй он чаще, не было бы серии из восьми матчей без побед.