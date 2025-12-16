Ричмонд
Селюк об «Ахмате»: «Черчесов не умеет использовать форвардов — Казахстан с ним забил 0 голов и 15 пропустил. Пускай уходит, а Конате останется лучшим бомбардиром клуба»

Агент Дмитрий Селюк опроверг возможный уход своего клиента, форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, из грозненского клуба.

Источник: Спортс"

В первой части сезона Конате провел за грозненцев 18 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

«Конате счастлив в “Ахмате” и не собирается покидать команду. Как он может покинуть страну, где получил российский паспорт, купил квартиру и живет как мусульманин в Грозном? В “Ахмате” он стал своим! Поэтому ни о каком уходе идти речи не может. Мохамед считает Чечню и “Ахмат” своим вторым домом!

Что касается игрового времени, это вопрос к Черчесову. Ранее Станислав Саламович работал в сборной Казахстана, и за время его работы команда ноль забила и аж пятнадцать пропустила! Еще раз — ноль забитых и пятнадцать пропущенных. Значит, он не умеет использовать нападающих. Выходи Конате на поле вместе с Меладзе, и играй он чаще, не было бы серии из восьми матчей без побед.

Поэтому у Конате в «Ахмате» все в порядке. Знаете, сезон начинал Сторожук, затем пришел Черчесов. Кто его знает, может, Саламович уже завтра покинет Грозный? Что, из-за каждого тренера теперь игроков менять? Сейчас Черчесов занимается тем, что очень хорошо рекламирует себя и в «Спартак», и в «Динамо», поэтому если так, пускай уходит, а Мохамед будет оставаться лучшим бомбардиром «Ахмата», — сказал Селюк.

Агент Селюк: «Может, подарю Черчесову очки на Новый год, чтобы он пригляделся к Конате».