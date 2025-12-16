Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Тебас о словах Переса про «дело Негрейры»: «Ла Лига уважает процедуры и не выдумывает истории, как другие. “Реал” явился в суд последним, задавал вопросы, на которые уже ответили»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на претензии президента «Реала» Флорентино Переса по поводу недостаточной активности в расследовании «дела Негрейры».

Источник: Спортс"

Перес ранее заявил: «Совершенно непонятно, почему официальные органы оставили “Реал” в одиночестве в этой борьбе. Как мы можем забыть о крупнейшем скандале в истории футбола? Как могут RFEF и Ла Лига вести себя подобным образом?».

"Не позволяйте искажать факты, господин президент.

В судебном процессе вмешательство происходит не по прихоти заинтересованной стороны, а в соответствии с установленным порядком явки в суд. Порядок был ясен и недвусмысленен: прокурор, адвокат Эстрады Фернандеса, Ла Лига (хотя мы и действовали первыми в прокуратуре), и, наконец, мадридский «Реал», который явился последним.

Вы разве не помните, почему вы были последними? Пассивность, значит. Кстати, прокурор задал 19 вопросов, адвокат Эстрады — 2, прежде чем был задан вопрос адвокатом Ла Лиги.

И стоит подчеркнуть, что на вопросы, которые мадридский «Реал» пытался задать позже, уже ответили Луис Энрике и Эрнесто Вальверде.

Слова о «пассивности» в этом контексте не только демонстрируют презрение к судебному процессу, но и оскорбляет интеллект любого, кто знает, как работает суд.

Это не негодование: это театр. Ла Лига уважает существующие процедуры, действует, когда это необходимо, и не выдумывает истории. Другие, к сожалению, это делают", — написал Тебас в своем аккаунте в X.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал показания в суде 12 декабря. В тот же день показания дали бывшие тренеры каталонцев Луис Энрике («ПСЖ») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»). Сообщалось, что вопросы Лапорте задавали в том числе представители «Реала», выступающего в качестве частного обвинителя.

В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации — ни одного (As).