Тебас о словах Переса про «дело Негрейры»: «Ла Лига уважает процедуры и не выдумывает истории, как другие. “Реал” явился в суд последним, задавал вопросы, на которые уже ответили»

В судебном процессе вмешательство происходит не по прихоти заинтересованной стороны, а в соответствии с установленным порядком явки в суд. Порядок был ясен и недвусмысленен: прокурор, адвокат Эстрады Фернандеса, Ла Лига (хотя мы и действовали первыми в прокуратуре), и, наконец, мадридский «Реал», который явился последним.